В Японии более тысячи авиарейсов отменили из-за тайфуна «Трами», который обрушился на территорию страны. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, в нескольких регионах страны были закрыты аэропорты.

Как отмечается, некоторые аэропорты закрыли отдельные взлетно-посадочные полосы в целях безопасности.

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Ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна «Трами» пострадали 47 человек.

Как отмечалось, более 450 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна.