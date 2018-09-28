Бывший командир Чепиги увидел шизофрению в расследовании о Боширове

Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко отреагировал на расследование о Руслане Боширове, которого назвали Анатолием Чепигой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боржко рассказал, что ранее руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). Он признался, что помнит курсанта по фамилии Чепига.

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«Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией», — сказал Боржко.

По его словам, Чепига действительно воевал в Чечне, однако его не готовили для агентурных заданий.

Ранее исследовательская группа Bellingcat рассказала, что один из «отравителей» Скрипалей Руслан Боширов якобы в действительности является полковником ГРУ, которому присвоено звание Героя России.

В Кремле пообещали проверить информацию из данного расследования.