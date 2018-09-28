«Ъ»: экс-главред «Милицейской волны» арестован по обвинению в мошенничестве

Бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован Таганским районным судом по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

Как полагает следствие, Кулаков ввел в заблуждение руководство МВД и добился необоснованного снижения рекламных тарифов, чем нанес ФКУ «Объединенная редакция МВД России», которое владеет радиостанцией, ущерб не менее чем на 23,5 млн руб.

Реклама

По данным издания, Кулаков корыстный мотив отрицает и объясняет снижение утвержденных ранее расценок вынужденной мерой для привлечения рекламодателей. Сам подозреваемый считает, что обвинения против него связаны с давним конфликтом с коллегой из МВД.

Источники газеты также сообщили, что по данному делу проходят еще двое — бухгалтер, которую пригласил Кулаков, и рекламщик. Их арестовывать не стали.