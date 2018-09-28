«Ъ»: экс-главред «Милицейской волны» арестован по обвинению в мошенничестве
Бывший главный редактор радиостанции «Милицейская волна» Андрей Кулаков арестован Таганским районным судом по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
Как полагает следствие, Кулаков ввел в заблуждение руководство МВД и добился необоснованного снижения рекламных тарифов, чем нанес ФКУ «Объединенная редакция МВД России», которое владеет радиостанцией, ущерб не менее чем на 23,5 млн руб.
По данным издания, Кулаков корыстный мотив отрицает и объясняет снижение утвержденных ранее расценок вынужденной мерой для привлечения рекламодателей. Сам подозреваемый считает, что обвинения против него связаны с давним конфликтом с коллегой из МВД.
Источники газеты также сообщили, что по данному делу проходят еще двое — бухгалтер, которую пригласил Кулаков, и рекламщик. Их арестовывать не стали.