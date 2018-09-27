Суд запретил сестрам Хачатурян общаться между собой

Басманный суд Москвы запретил сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, общаться друг с другом. Об этом сообщает агентство «Москва».

Такое решение огласила судья Юлия Сафина.

«Запретить обвиняемой А.Хачатурян общаться с другими обвиняемыми по данному уголовному делу — М.Хачатурян и К.Хачатурян», — заявила Сафина.

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Ранее стало известно, что суд отпустил Ангелину Хачатурян из СИЗО. Отмечалось, что ей запретили выходить за пределы жилого помещения, в котором она живет, общаться со СМИ, а также отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и интернет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию судебного процесса над сестрами Хачатурян.