Суд отпустил одну из сестер Хачатурян из СИЗО

Басманный суд принял решение отпустить из СИЗО 18-летнюю Ангелину Хачатурян, которая вместе со своими сестрами обвиняется в убийстве отца, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Хачатурян изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий сроком до 28 декабря 2018 года, сообщила судья Юлия Сафина.

Реклама

Постановлением суда Ангелине Хачатурян запретили выходить за пределы жилого помещения, в котором она живет, общаться с прессой, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет и общаться с фигурантами уголовного дела.

Аналогичное ходатайство в отношении сестер Ангелины Хачатурян планируется рассмотреть позднее.

«Газета.Ru» будет следить за судебными процессами в онлайн-режиме.