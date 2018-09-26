СК назвал причину задержания брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Брата бывшего главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова задержали за участие в преступном сообществе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Следственного комитета (СК) России в WhatsApp.

Также сообщается, что в ближайшее время Абдулатипову должны предъявить обвинение. По информации СК, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

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«Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 УК России», — рассказали в пресс-службе.

В СК добавили, что ранее по данному уголовному делу уже задержали главу республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных.

Ранее сообщалось, что причиной задержания Абдулатипова стало подозрение в превышении должностных полномочий.