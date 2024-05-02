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Захарова предупредила Лондон о возможном ударе со стороны Украины

Захарова предупредила Лондон, что Украина нанесет удар по Британии ее же оружием

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Великобритания должна быть подготовлена к тому, что Украина будет наносить удары британским оружием по территории Соединенного Королевства, как это делали террористы. С таким заявлением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что глава британского МИД Дэвид Кэмерон во время рабочего визита в Киев говорил, что Украина вправе наносить удары по территории РФ оружием, поставленным ей Британией.

По мнению Захаровой, Лондон в свою очередь тоже должен быть готов к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будет наносить точно такие же удары британским оружием по территории этой страны.

«Как в свое время сделали выкормленные западниками террористы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), — подчеркнула дипломат.

Некоторое время назад МИД Британии заявил о праве Украины бить по целям внутри России западным оружием.

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