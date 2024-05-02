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Reuters отозвало новость со словами главы МИД Британии об атаках Украины на РФ

Reuters отозвало новость о заявлении Кэмерона про право Украины бить по России

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Annegret Hilse/Reuters

Международное агентство Reuters отозвало новость о том, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в ходе поездки на Украину заявил о наличии у нее права наносить удары по территории РФ оружием Соединенного Королевства. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Новость Reuters, в которой говорится, что британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана», — говорится в публикации.

Ожидается, что в ближайшее время журналисты пересмотрят определенные части текста новости. После этого она будет вновь опубликована «в надлежащее время», уточняется в заявлении.

2 мая Reuters сообщило, что министр иностранных дел Соединенного Королевства заявил о праве Украины наносить удары по целям на российской территории. По его мнению, украинская сторона чувствует необходимость «защищать себя».

16 апреля Дэвид Кэмерон признал, что британские власти не оказывают Украине прямую поддержку по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) из-за риска эскалации конфликта. Как он сказал, вмешательство Лондона может привести к началу полномасштабной европейской войны.

Ранее Дэвид Кэмерон попытался убедить бывшего президента США Дональда Трампа в необходимости помогать Украине.

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