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В ООН уклонились от ответа на вопрос о расследовании трагедии в Одессе

Представитель генсека ООН: виновные в трагедии в Одессе не понесли наказания

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Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ушел от прямого ответа на вопрос, почему спустя 10 лет после трагедии в Одессе Украина так и не привлекла виновных к ответственности. Об этом пишет ТАСС.

«Когда эти события произошли, генеральный секретарь делал заявление с призывом к быстрому и исчерпывающему расследованию... К сожалению, есть много случаев, когда ООН призывала провести расследование, однако ответственности не наступало», — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

2 мая заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что в этом году руководство международной организации решило не вспоминать о трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

В этот же день бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук заявил, что власти Украины не проводили серьезного расследования трагедии в Доме профсоюзов, чтобы не выйти на самих себя.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что после трагедии в Одессе Евросоюз не осудил расправу украинских неонацистов над мирными жителями, чем уже тогда расписался в готовности простить Киеву любые злодеяния.

Ранее пережившая трагедию в Одессе женщина рассказала о зверствах сторонников майдана.

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