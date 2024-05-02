Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Даниил Медведев снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде из-за травмы

Россиянин Медведев снялся с матча «Мастерса» с чехом Легечкой из-за травмы бедра

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Мадриде по ходу четвертьфинального матча против представителя Чехии Иржи Легечки. Об этом сообщает Sport24.

Медведев вызвал на корт физиотерапевта при счете 3:2 в первом сете. Предположительно, российского теннисиста беспокоил дискомфорт в области паха. После осмотра Медведева увели в подтрибунное помещение, однако в скором времени он вернулся, и игра продолжилась. Медведев доиграл первый сет (4:6), после чего решил завершить игру.

Легечка, соответственно, вышел в полуфинал, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

30 мая в рамках 1/8 финала турнира Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4. Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее белорусская теннисистка назвала еду смыслом жизни.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами