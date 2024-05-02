Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые призвали к защите генетических данных от покупки компаниями

AJHG: компании хотят покупать генетические данные клиентов для повышения прибыли

close
100%
Depositphotos

Страховые и финансовые компании заинтересованы в генетической информации потребителей из-за надежды на то, что смогут подобрать программы обслуживания, исходя из генетических рисков клиента. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Human Genetics (AJHG).

Производители ДНК-тестов для сбора биоматериала на дому обещают клиентам, что могут с высокой точностью определить риск различных заболеваний. Этот подход эффективен при прогнозировании рисков в больших популяциях, но не для конкретного человека, объяснили ученые. Однако компании заинтересованы в том, чтобы купить генетические данные клиентов, выяснили авторы новой работы.

Например, зная генетическую склонность человека к рискованному поведению, страховая фирма может снизить или повысить страховой взнос для разных людей. Компания по финансовым услугам может разработать продукты, которые будут предлагать мониторинг ошибок для людей с высоким риском болезни Альцгеймера.

Хотя точность прогнозирования рисков на основе генетических данных очень низка, компании могут не понимать этого. Поэтому исследователи призвали к принятию политических гарантий в отношении сбора генетических данных.

Ранее ученые выяснили, что малярия может ускорять старение белых клеток крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами