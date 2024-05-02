Ученые призвали к защите генетических данных от покупки компаниями

Страховые и финансовые компании заинтересованы в генетической информации потребителей из-за надежды на то, что смогут подобрать программы обслуживания, исходя из генетических рисков клиента. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Human Genetics (AJHG).

Производители ДНК-тестов для сбора биоматериала на дому обещают клиентам, что могут с высокой точностью определить риск различных заболеваний. Этот подход эффективен при прогнозировании рисков в больших популяциях, но не для конкретного человека, объяснили ученые. Однако компании заинтересованы в том, чтобы купить генетические данные клиентов, выяснили авторы новой работы.

Например, зная генетическую склонность человека к рискованному поведению, страховая фирма может снизить или повысить страховой взнос для разных людей. Компания по финансовым услугам может разработать продукты, которые будут предлагать мониторинг ошибок для людей с высоким риском болезни Альцгеймера.

Хотя точность прогнозирования рисков на основе генетических данных очень низка, компании могут не понимать этого. Поэтому исследователи призвали к принятию политических гарантий в отношении сбора генетических данных.

Ранее ученые выяснили, что малярия может ускорять старение белых клеток крови.