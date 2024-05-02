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Сотрудник полиции инсценировал грабеж и отобрал сумку с 5,5 млн рублей у знакомого курьера

В Москве раскрыли ограбление на 5,5 млн рублей, виновником оказался полицейский

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве полицейский инсценировал грабеж и вырвал у курьера-подельника сумку с миллионами, сообщает Telegram-канал «Сапа».

Какое-то время назад в МВД обратился 24-летний курьер Арам, он заявил, что стал жертвой ограбления и вынужден был отдать неизвестному сумку с 5,5 млн рублей. Эти деньги он должен был снять в банкоматах и отвезти некому бизнесмену с Кубани, но не смог, так как столкнулся с вооруженным незнакомцем, который пригрозил ему «предметом, похожим на пистолет».

Правоохранители начали проверку и выяснили, что грабителем оказался их коллега Алексей. Став частью преступной схемы, он подошел к курьеру, знавшему о криминальном плане, приставил к его животу пистолетик из пальцев и отобрал миллионы, а затем спокойно сел в машину и уехал.

Похищенные полицейским деньги должны были поделены между им самим, курьером и организатором постановочного ограбления 48-летним Арсеном. Мужчину прямо сейчас разыскивают, а его подельники Арам и Алексей уже задержаны. Каждому из трио грозит срок за мошенничество.

Ранее в Польше полиция задержала двух молодых людей, пытавшихся ограбить банк с водяным пистолетом.

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