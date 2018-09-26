Задержан брат экс-главы Дагестана

Спецслужбы задержали депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова — брата экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в кабинете депутата проводится обыск.

«Раджаб Абдулатипов задержан сегодня и доставлен в управление ФСБ на допрос. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий», — сказал источник.

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Официального подтверждения информации не поступало.

Раджаб Абдулатипов является председателем комитета по образованию, науке и культуре. С 2006 по 2016 год он являлся начальником УФМС России по республике Дагестан.