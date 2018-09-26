В Москве в среду ожидается до +12°С

В столице в среду, 26 сентября, ожидается до +12°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +10 до +12°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/c, но местами порывы ветра могут достигать 15 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ночь на 24 сентября стала самой холодной с начала месяца. Утром 24 сентября температура составила 7,1°С, опустившись на 0,7°С по сравнению с 14 сентября.