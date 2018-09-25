В Челябинске ввели режим ЧС из-за проблем с мусором

Администрация Челябинска сообщила на своем сайте о введении в городе режима ЧС из-за проблем с вывозом мусора.

В частности, сообщается, что по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в город прибыла резервная техника из городов региона. В администрации отметили, что на 16.00 мск в вывозе мусора из города участвуют более 90 специальных машин-мусоровозов.

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«В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в городе введен режим ЧС, в рамках которого районным администрациям экстренно направлены средства для ликвидации несанкционированных свалок и уборки мусора с контейнерных площадок», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, в темное время суток вывоз мусора осуществляется из поселков и частного сектора. Работу мусоровозов планируется усилить с 26 сентября.

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