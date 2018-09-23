В Мексике от тропических ливней пострадало имущество 170 тысяч человек

Тропический шторм «19-Е» причинил ущерб имуществу примерно 170 тысяч человек в мексиканском штате Сонора, передает РИА «Новости».

По словам губернатора Клаудии Павлович Арельяно, наибольшее число пострадавших в результате сильных дождей отмечено в муниципалитетах Эрмосильо, Гуаямас, Кахеме, Аламос, Бакум, Бенито-Хуарес, Эмпальме, Этчохоа, Уатабампо.

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Режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 11 муниципалитетах Соноры из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов. Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов другого штата — Синалоа.

В Соноре в пятницу погиб маленький мальчик. Двухлетнего ребенка унесло потоком воды, его тело обнаружили водолазы.