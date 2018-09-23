В Москве в воскресенье ожидается до +16°С

В столице в воскресенье, 23 сентября, ожидается до +16°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться от +14 до +16°С.

Днем облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 23 сентября. В воскресенье в Москве произойдет ультраполярное вторжение — ветер с арктических морей принесет в город дожди и резкое похолодание.