Генсек ООН выразил соболезнования Ирану после теракта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в теракте на военном параде в иранском Ахвазе, передае РИА «Новости».

«Генеральный секретарь осуждает атаку, произошедшую сегодня в городе Ахваз на юго-западе Ирана, жертвой которой стало много людей, включая детей», — говорится в сообщении.

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Гутерреш также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в иранской провинции Хузестан объявили 24 сентября днем траура после террористической атаки в юго-западном городе Ахваз, в результате которой погибли 25 человек.

В заявлении говорится, что террористическая атака, в результате которой погибли граждане страны, «обнажила подлую натуру врагов иранской нации и исламской системы».