МЧС предупредило москвичей о дожде и ветре

Дождь и ветер порывами до 17 м/с ожидается в Москве 23 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет) на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 22 сентября на 23 сентября 14-16 градусов тепла, небольшой дождь. Днем 23 сентября до плюс 16 градусов, дождь, облачно с прояснениями. Ветер ночью южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ветра 12-17 м/с. Днем ветер западный 5-10 м/с, местами порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что опасных метеорологических явлений в столице 23 сентября не прогнозируется.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 23 сентября.