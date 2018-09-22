В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 23 сентября

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 23 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Днем ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/c.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве произойдет ультраполярное вторжение — ветер с арктических морей принесет в город дожди и резкое похолодание.

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Ранее сообщалось, что в Москве 22 сентября воздух прогрелся до 25,8°С, что является новым рекордом для 22 сентября за всю историю метеорологических наблюдений.

Подробнее с прогнозом погоды можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».