В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 23 сентября
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 23 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Днем ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/c.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
В воскресенье в Москве произойдет ультраполярное вторжение — ветер с арктических морей принесет в город дожди и резкое похолодание.
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Ранее сообщалось, что в Москве 22 сентября воздух прогрелся до 25,8°С, что является новым рекордом для 22 сентября за всю историю метеорологических наблюдений.
Подробнее с прогнозом погоды можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».