В Москве в пятницу ожидается до +25°С

В столице в пятницу, 21 сентября, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться от +23 до +25°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/c.

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С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило москвичей о тумане в утром в пятницу, 21 сентября. Отмечалось, что в ближайшие часы с сохранением до 10 часов местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м. В ведомстве посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.