Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) запретили въезд на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Факты».

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что обоим пранкерам запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. В ведомстве заявили, что Вован и Лексус занимались антиукраинской деятельностью и «незаконно» посещали Крым.

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Сам Кузнецов заявил, что для них подобные действия украинских властей являются «показателем заслуг».

«Мы показываем глупость, преступность и ложь этого режима, что бесит Порошенко и его «шестерок». И запрет СБУ и есть показатель наших заслуг», — подчеркнул Вован.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.