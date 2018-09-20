Выпущенная Путиным лошадь Пржевальского родила

Выпущенная президентом России Владимиром Путиным в заповеднике «Оренбургский» лошадь Пржевальского родила жеребенка. Об этом сообщается на сайте правительства Оренбургской области.

В октябре 2016 года Путин посетил государственный природный заповедник «Оренбургский» и выпустил шесть лошадей Пржевальского.

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«Рано утром 18 сентября родился жеребенок в первой из завезенных группе лошадей. Именно эту гаремную группу выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин. Мать новорожденного Лаванда – та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жеребенку дали сарматское имя — Азарм. Он весит примерно 30 килограммов и чувствует себя хорошо.

Лошадь Пржевальского — это редкий вид диких лошадей.