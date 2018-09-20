Трамп раздал хот-доги и объятья

Президент США Дональд Трамп побывал в пострадавших от урагана Флоренс районах, передает АВС7.

На встрече с местными жителями Трамп раздавал хот-доги, объятия и слова поддержки.

«Америка скорбит с вами, и наши сердца разбиты. Да благословит вас бог. Мы никогда не забудем вашу потерю. Мы никогда не покинем вас», — сказал Трамп на брифинге на морской базе в Хевлоке.

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Отмечается, что он поселит и Северную и Южную Каролину: заходил в церковь, осмотрел разрушения и обсуждал с жителями работу местных властей.

Ранее Трамп подвергся жесткой критике после того, как он пренебрег официальными данными о числе жертв, согласно которым в Пуэрто-Рико от прошлогоднего урагана «Мария» погибли около 3 тыс. человек