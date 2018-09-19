В аэропортах Москвы отменили и задержали 40 рейсов

В столичных аэропортах отменены и задержаны 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово на 00.35 мск 15 рейсов отменено и еще 12 задержано.

Во Внуково задержано девять рейсов, а еще один отменен. В Шереметьево задержаны три авиарейса.

Ранее сообщалось, что понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днем в Москве с начала осени. Подчеркивается, что в ближайшие дни, с 19 до 22 сентября, в столице ожидается потепление, которое обусловлено антициклоном из Европы.