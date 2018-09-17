Опубликованы фотографии с места убийства предпринимателя Шенгелии
Следственный комитет (СК) России опубликовал в своем твиттере фотографии с места убийства петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии.
На снимках видно, что черный Mercedes предпринимателя был расстрелян из огнестрельного оружия. В частности, была расстреляна передняя дверь со стороны пассажира и оба стекла с противоположной стороны машины. Внутри автомобиля видно тело человека в синей куртке.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства», — отмечается в твиттере ведомства.
Ранее сообщалось, что СК России по Ленобласти завел уголовное дело по факту убийства бизнесмена. Отмечалось, что тело предпринимателя было обнаружено в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области.
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего Бадри Шенгелии. Он был обстрелян в своем «Мерседесе» неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 сентября 2018 г.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства pic.twitter.com/WYen1sB5b7