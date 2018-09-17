Опубликованы фотографии с места убийства предпринимателя Шенгелии

Следственный комитет (СК) России опубликовал в своем твиттере фотографии с места убийства петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии.

На снимках видно, что черный Mercedes предпринимателя был расстрелян из огнестрельного оружия. В частности, была расстреляна передняя дверь со стороны пассажира и оба стекла с противоположной стороны машины. Внутри автомобиля видно тело человека в синей куртке.

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«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства», — отмечается в твиттере ведомства.

Ранее сообщалось, что СК России по Ленобласти завел уголовное дело по факту убийства бизнесмена. Отмечалось, что тело предпринимателя было обнаружено в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области.