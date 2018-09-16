В Риге произошел крупный пожар площадью 1500 кв м

Крупный пожар произошел в здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) Латвии.

«Горит крыша трехэтажного здания. Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров», — сказали в ГПСС.

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Пострадавших в результате пожара нет. В тушении принимают участие 35 пожарных. Поскольку рядом с горящим зданием находится торговый центр Elkor, пожару присвоен статус повышенной опасности.

Ранее взрывы газа в десятках домов произошли в американском штате Массачусетс.

Ситуация коснулась трех городов в штате — Лоуренс, Норт-Андовен и Андовен. Жители рассказали о внезапных взрывах в их домах, после чего многие из домов загорелись.