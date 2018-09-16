На Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут» погибли 25 человек
На Филиппинах в результате тайфуна «Мангхут» погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, большинство людей погибло из-за оползней, которые были вызваны сильными дождями.
Как отмечается, «Мангхут» вызвал на Филиппинах ливневые дожди, наводнения и оползни.
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Ранее сообщалось, что в Китае ввели наивысший «красный» уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Мангхут».
Как отмечалось, тайфун должен обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян.