На Филиппинах из-за тайфуна «Мангхут» погибли 25 человек

На Филиппинах в результате тайфуна «Мангхут» погибли не менее 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, большинство людей погибло из-за оползней, которые были вызваны сильными дождями.

Как отмечается, «Мангхут» вызвал на Филиппинах ливневые дожди, наводнения и оползни.

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Ранее сообщалось, что в Китае ввели наивысший «красный» уровень опасности в связи с приближением тайфуна «Мангхут».

Как отмечалось, тайфун должен обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян.