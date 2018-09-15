В Дагестане ввели режим КТО
В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя оперативного штаба по республике.
По данным агентства, в настоящее время ведется поиск боевиков и их пособников.
Как отмечается, режим КТО был введен на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов республики.
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Ранее сообщалось, что во время действия режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана был ликвидирован член бандподполья.
Как отмечалось, режим КТО действует в Хасавюртовском районе с весны текущего года.