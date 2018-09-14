В СВР отказались от комментариев по поводу высылки шпионов России из Нидерландов

Официальный представитель Служба внешней разведки (СВР) Сергей Иванов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что в Нидерландах задержали двух российских шпионов и отправили их на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источников издания, шпионы якобы направлялись в швейцарскую лабораторию, находящуюся в городе Шпиц. Она занимается в том числе расследованием отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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«Служба внешней разведки не комментирует данное сообщение», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что это произошло в начале 2018 года, но СМИ узнали о произошедшем только в сентябре. Точная дата задержания российских шпионов не уточняется.