«Отравители» Скрипалей рассказали о своей поездке в Солсбери

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская сторона подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подтвердили, что на сделанных фото запечатлены они, а также рассказали, что действительно ездили в Солсбери. Об этом они сказали в интервью RT.

По их словам, они приехали в Лондон с туристическими целями. Это была не бизнес-поездка: Петров и Боширов хотели «оторваться». Они побывали в Солсбери 3 марта, провели там около получаса или часа и гуляли. Они также рассказали, что вернулись в город на следующий день для осмотра достопримечательностей.

Ранее сотрудник «Микрогена» Александр Петров прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о своей причастности к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и сказал, что не может поехать «не то что в Лондон», а даже на Алтай.