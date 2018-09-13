Участника Pussy Riot Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии

Участника Pussy Riot Петра Верзилова госпитализировали в одну из московских больниц с симптомами сильного отравления, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что врачи приехали за Верзиловым вечером 11 сентября, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Кроме того, из-за проблем с кровоснабжением у Верзилова наблюдалось нарушение функций мозга.

Ранее его девушка Вероника Никульшина рассказала, что вечером Верзилов начал жаловаться на потерю зрения и речи, а позже начал терять способность передвигаться.

В июле Хамовнический суд Москвы арестовал Петра Верзилова и Ольгу Курачеву, участников группы Pussy Riot, на 15 суток.