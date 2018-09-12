Украинские пограничники задержали мужчину с военным билетом СССР

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании мужчины с военным билетом СССР рядом с границей с Белоруссией, передает «УНН».

«В ходе проверки мужчина не смог предъявить никаких документов кроме военного билета СССР и сообщил, что по месту жительства у него есть паспорт СССР», — сообщили представители ведомства.

Сообщается, что мужчина оказался уроженцем Гомельской области, который более 20 лет проживал на территории Украины и принял решение вернуться на историческую родину после «определенных семейных обстоятельств». Он был задержан у села Нижняя Рудня в Житомирской области во время осмотра территории пограничниками отдела «Лучанки» при попытке пересечения границы. О нем пограничникам рассказали местные жители.