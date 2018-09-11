МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре
В управлении МЧС по Московской области предупредили жителей региона о порывистом ветре 12 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, в Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с.
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Как отмечается, в МЧС порекомендовали по возможности не выходить на улицу и соблюдать правила безопасности.
Ранее сообщалось, что в Москве объявили о повышении уровня погодной опасности.
Как отмечалось, уровень погодной опасности был повышен до «желтого».