В Колумбии задержали человека-паука из России

Власти Колумбии задержали руфера из России, которого местные СМИ прозвали «русский человек-паук», передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчина забрался без страховки на 12-этажное здание в городе Медельин. На последнем этаже здания, где располагается штаб-квартира колумбийского банка Bancolombia, 25-летнего Павла Гогулана встретили сотрудники безопасности здания и местные власти, после чего его задержали.

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3 сентября россиянин уже пытался взобраться на это здание, однако ему помешали сотрудники безопасности.

Также около недели назад Гогулан взобрался на здание бизнес-центра One Plaza в Медельине. Мужчина утверждает, что совершил восхождение на более чем 200 зданий в 48 странах.

Ранее в Сочи подростки-руферы залезли на 180-метровую телевышку, чтобы сделать селфи.