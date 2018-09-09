Число жертв землетрясения на Хоккайдо превысило 40

Число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 42 человек, сообщает «Киодо» со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее местные власти заявили об эвакуации около 5,6 тыс. человек.

Также генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число пострадавших в результате землетрясения на острове Хоккайдо составляет около 300 человек.

В настоящее время 32 человека числятся пропавшими без вести.