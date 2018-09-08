В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Синоптики Гидрмоетцентра предупредили жителей Москвы и Подмосковья о потенциально опасной погоде в ближайшие дни. Прогностическая карта опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что желтый уровень погодной опасности продлен на 9 сентября из-за высокой вероятности пожаров.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +25°С и переменная облачность.

Также ранее синоптики продлевали повышенный уровень погодной опасности на 6 и 7 сентября.