СМИ назвали причину аварийной посадки Boeing в Сочи

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Причиной аварийной посадки самолета Boeing 737 в аэропорту Сочи стал неожиданный сдвиг ветра. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.

Участвующие в расследовании специалисты установили, что Boeing заходил на посадку в штатном режиме. По информации источника, проблемы у экипажа возникли неожиданно, перед самой землей, когда самолет уже долетел до начала взлетно-посадочной полосы №6. Отмечается, что в этот момент его скорость «резко увеличилась» и воздушное судно «понеслось» вперед вместо того, чтобы продолжать снижение.

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«По мнению специалистов, возле самой поверхности земли самолет, шедший на посадку под стабильным боковым ветром, попал в зону довольно сильного, порядка 20 м/с, попутного. Этот ветер и начал «толкать» машину вдоль полосы, обеспечив перелет штатной точки приземления на 1,3 тыс. м», — говорится в тексте публикации.

Источник подчеркнул, что Boeing не только приземлился в середине взлетно-посадочной полосы, но и зашел на посадку с сильно завышенной скоростью — порядка 340 км/ч. Из-за этого самолет не успел затормозить, снес ограждение аэропорта и упал в русло реки Мзымта. В результате инцидента у воздушного судна обломились стойки шасси и отвалилось левое крыло. Также самолет загорелся.

Ранее в МАК отчитались о ходе расследования возгорания Boeing в Сочи.