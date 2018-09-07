В Москве в пятницу ожидается до +25°С

В столице в пятницу, 7 сентября, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.

Днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в столице продлили действие повышенного желтого уровня погодной опасности на 6 и 7 сентября.

Повышенный уровень погодной опасности сохраняется из-за высокой вероятности пожаров. Кроме того, на юге Центрального федерального округа уровень погодной опасности будет повышен до оранжевого.