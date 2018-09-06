В ДНР рассказали о ходе расследования убийства Захарченко
Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что для расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко был создан оперативный штаб. Об этом сообщает RT.
По его словам, в настоящее время следователи прорабатывают все возможные версии организации и совершения теракта, в результате которого погиб Захарченко.
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Он также добавил, что в первую очередь рассматривается участие украинских спецслужб.
Ранее сообщалось, что вдова Захарченко побывала на передовой и пообещала отомстить за мужа.