Делегация из США поделилась впечатлениями от поездки в Крым

Представители американской делегации поделились своими впечатлениями от поездки в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, делегация из четырех представителей американской организации «Центр гражданских инициатив» побывала в Крыму с трехдневным официальным визитом.

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Член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец рассказала агентству, что их пребывание было замечательным.

«Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны», — сказала она.

Мец резюмировала, что впечатления от визита на полуостров «позитивные, положительные».

Ранее сообщалось, что делегация из США посадила в Крыму аллею дружбы.