Число погибших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 11

Число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, при землетрясении также пострадали около 300 человек.

Как отмечалось, в настоящее время 32 человека числятся пропавшими без вести.

Реклама

Ранее сообщалось, что при землетрясении на Хоккайдо пострадали 125 человек.

Как отмечалось, местные власти также подтвердили гибель двух человек.

При этом на острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались 2,95 миллиона домов.