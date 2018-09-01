В Воронеже при обрушении конструкции пострадали четверо артистов цирка

В Воронеже четверо артистов цирка пострадали из-за того, что на манеж отскочила из-за кулис часть сломавшейся конструкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что в воронежском цирке во время выступления конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова сломавшаяся за кулисами часть конструкции отскочила на манеж и зацепила артистов. Трех человек доставили в больницу скорой медицинской помощи №1.

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«Сначала привезли мужчину и двух женщин, потом еще одну женщину привезли», — сказал источник.

У мужчины 1988 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1992 года рождения — компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1993 года рождения — сочетанная травма — поврежден позвоночник, сломаны ребра и грудная клетка. Степень тяжести травм четвертого пострадавшего артиста устанавливается.

В апреле в Братске во время гастролей Цирка династии Довгалюк канатаходец упал, выполняя номер под куполом цирка.