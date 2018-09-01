В МИД Сирии прокомментировали гибель Захарченко

В сирийском внешнеполитическом ведомстве осудили убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Как отмечается, в МИД Сирии взрыв в кафе в центре Донецка расценивают как теракт, угрожающий безопасности и стабильности в регионе.

Реклама

«Сирия решительным образом осуждает террористический акт, который привел к гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко», — заявили в ведомстве.

В сирийском МИДе подчеркнули, что данный «трусливый» акт, направленный на подрыв Минских соглашений, является явной попыткой помешать мирному политическому урегулированию в Донбассе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко «обнуляет» смысл минских договоренностей.