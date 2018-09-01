Медики рассказали о состоянии министра доходов ДНР после взрыва в кафе

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Пострадавший при взрыве в Донецке Александр Тимофеев, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача больницы, где находится министр.

Как отмечается, пострадавший Тимофеев находится в сознании.

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«Его состояние средней тяжести. Он в сознании, получает необходимое лечение», — рассказал один из врачей.

По словам медика, к ним в больницу были доставлены шесть человек, пострадавших в результате взрыва. У пятерых пострадавших наблюдается положительная динамика, а пятого уже отпустили домой.

Взрыв в донецком кафе «Сепар» произошел вечером 31 августа. В результате инцидента погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее сообщалось, что в ДНР уточнили число погибших в результате взрыва в кафе Донецка.