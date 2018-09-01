После аварийной посадки Boeing в Сочи умер сотрудник аэропорта
Во время оперативных действий, связанных с аварийной посадкой Boeing 737 в Сочи, скончался сотрудник местного аэропорта. Об этом пишут «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи.
Предположительно, сотрудник умер от сердечного приступа. В пресс-службе отметили, что семье скончавшегося сотрудника будет оказана необходимая помощь. Детали происшествия неизвестны.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании Utair после аварийной посадки в Сочи скатился в русло реки. В результате инцидента пострадали 18 человек, СК возбудил уголовное дело по факту аварии.