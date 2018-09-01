Число пострадавших в инциденте с самолетом в Сочи возросло

По данным Минздрава, число пострадавших в результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Сочи возросло до 18. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

Отмечается, что медицинская помощь была оказана 18 пострадавшим, в том числе трем детям. Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей.

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Также в сообщении говорится, что ситуация с пассажирами самолета находится на личном контроле министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Ранее стало известно, что загоревшийся в Сочи самолет скатился в русло реки.