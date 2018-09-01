Кадыров пообещал «любую помощь и поддержку» народу ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров побещал оказать «любую необходимую помощь и поддержку» жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

31 августа в ресторане в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

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Комментируя происшествие, Кадыров назвал Захарченко «искренним и преданным своему народу человеком» и отметил, что покушение на него совершили «коварные и подлые бандиты».

«В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!» — подчеркнул глава Чечни.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили, что убийство Захарченко направлено на срыв Минских договоренностей.