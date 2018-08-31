Власти ДНР перекрыли все границы

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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) перекрыли все границы , в том числе с Россией и Луганской народной республикой (ЛНР) на время спецоперации по обеспечению порядка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника погибшего главы ДНР Александра Казакова.

Он отметил, что власти самопровозглашенной республики располагают информацией о том, кто стоит за гибелью Александра Захарченко, однако «вопрос в том, чтобы их задержать».

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«В республике введено не только военное, но и чрезвычайное положение. Основная задача всех военных и правоохранительных органов — сохранение порядка на территории, потому что мы не исключаем провокаций со стороны «пятой колонны», — заявил Казаков.

В результате взрыва в ресторане «Сепар» вечером 31 августа погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее сообщалось, что в Донецке объявлен план «Перехват».