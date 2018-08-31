В Донецке при взрыве в кафе «Сепар» погибли пять человек

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Во время взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли пять человек, в их числе один ребенок. Об этом сообщает сайт Kp.Ru со ссылкой на источники в местной больнице.

«Они оказались в самом эпицентре. Тела сильно обгорели», — сообщил источник.

Также он отметил, что обгоревшие тела невозможно идентифицировать.

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В результате взрыва в «Сепаре» погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Ранее сообщалось, что в ДНР после убийства Захарченко объявлен план «Перехват». Отмечалось, что въезды и выезды из Донецка закрыты.

Также ранее замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин заявил, что взрывное устройство, убившее Захарченко, находилось внутри кафе.